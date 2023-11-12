За последние недели россияне трижды обстреляли одну из ТЭС ДТЭК

Враг не прекращает атаки по энергетическим объектам и за последние три недели уже трижды обстрелял одну из ТЭС ДТЭК Энерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

"Мы еженедельно видим, что происходят обстрелы. Поэтому, видимо, должны готовиться к тому, что действительно враг не оставил свое желание уничтожать украинскую энергосистему. И дальше будет пытаться выводить энергетические объекты из строя", - отметил он.

По словам Салеева, энергетики возлагаются на защиту энергетических объектов противовоздушной обороной, но со своей стороны также провели подготовительные работы, чтобы уменьшить последствия возможных поражений.

По его убеждению, еще один вызов этого отопительного сезона – это наличие генерирующих резервов для возможности быстро восстанавливаться после обстрелов.

"К сожалению, в начале этого отопительного сезона этих резервов меньше из-за того, что многие из объектов находятся под оккупацией, многие из мощностей были выведены из строя прошлой зимой. И все успеть восстановить невозможно. Но мы уже научились, как работать в этих условиях. Так что будем быстро реагировать, если такие обстрелы будут продолжаться", - заверил Салеев.

Напомним, ранее в ДТЭК заявляли о завершении всех планируемых к старту отопительного сезона плановых ремонтных работ на энергоблоках ТЭС.