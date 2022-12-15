Более 50 прилетов. Россияне снова обстреливали Сумскую область

В сутки российские войска нанесли 58 ударов по территории Сумской области. Под обстрел попали две общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Сегодня, 15 декабря, под обстрел военных РФ попали Миропольская и Краснопольская общины Сумской области.

Краснопольскую общину враг дважды обстрелял из минометов. Было 43 прилета. В Миропольской общине 15 вражеских мин разорвались в окрестностях одного из пограничных сел.

Живицкий отметил, что в обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.