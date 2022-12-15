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Более 50 прилетов. Россияне снова обстреливали Сумскую область

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Сумская область, Четверг 15 декабря 2022 22:10
Более 50 прилетов. Россияне снова обстреливали Сумскую область Фото: оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область (скрин видео)
Автор: РБК-Украина

В сутки российские войска нанесли 58 ударов по территории Сумской области. Под обстрел попали две общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Сегодня, 15 декабря, под обстрел военных РФ попали Миропольская и Краснопольская общины Сумской области.

Краснопольскую общину враг дважды обстрелял из минометов. Было 43 прилета. В Миропольской общине 15 вражеских мин разорвались в окрестностях одного из пограничных сел.

Живицкий отметил, что в обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, что вчера, 14 декабря, россияне в очередной раз обстреляли территорию Сумской области, в том числе Путивльскую общину.

Ранее мы писали, что в результате обстрелов российских военных была повреждена пожарная часть в Сумской области.

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