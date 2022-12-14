Россияне из минометов сегодня обстреливали Сумскую область
Сегодня, 14 декабря, россияне в очередной раз обстреляли территорию Сумской области, в частности Путивльскую общину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"В течение дня враг из минометов обстрелял Путивльскую общину. Было 14 прилетов", – написал Живицкий.
Он добавил, что еще три вражеских мины разорвались сегодня, около 7 часов утра, в окрестностях Середино-Будской общины.
Глава Сумской ОВ отметил, что в обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, 13 декабря в результате обстрелов российских военных была повреждена пожарная часть в Сумской области.
Ранее мы писали, что 12 декабря российские военные атаковали три общины в Сумской области. В результате обстрелов оккупантов есть разрушения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.