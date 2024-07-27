Оккупанты обстреляли системы передачи электроэнергии и шахту в Украине

Россия обстреляла системы передачи электроэнергии в двух областях Украины. Такова была атакована шахта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Telegram.

За прошедшие сутки враг трижды обстреливал энергетические объекты в Черниговской области. В результате атак обесточивались подстанции и воздушные линии, а также присоединенные к ним бытовые потребители. Всего обесточивалось 2 946 потребителей.

В Днепропетровской области на территории одной из подстанций повреждено оборудование из-за вражеской атаки дронов.

Кроме того, российские войска обстреляли шахту в Донецкой области. На территории шахты возник пожар. В момент аварии под землей находились 86 работников.

На поверхность вывели 84 человека, в шахте остались два работника, задействованные в работах по обеспечению жизнедеятельности предприятия. Пожар был ликвидирован.