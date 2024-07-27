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Силы ПВО ночью сбили управляемую авиационную ракету и четыре "Шахеда"

Украина , Суббота 27 июля 2024 09:58
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Силы ПВО ночью сбили управляемую авиационную ракету и четыре "Шахеда" Фото: в Украине ночью сбили управляемую авиационную ракету и четыре "Шахеда" (Виталий Носач, РБУ-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 27 июля снова атаковала Украину. Силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную ракету и четыре "Шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Как отмечается, этой ночью враг выпустил управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также четыре дрона-камикадзе из Приморско-Ахтарска.

Все вражеские цели были сбиты. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

Кроме того, за прошедшие и за текущие сутки противовоздушной обороной уничтожено еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях. А именно четыре разведывательных дрона Supercam, один ударно-разведывательный БпЛА "Форпост", два баражирующих боеприпаса "Ланцет" и еще один дрон не установленного типа.

Что еще известно о ночном обстреле Украины

Еще вечером 26 июля в Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракеты в районе города.

Российские оккупанты атаковали беспилотниками Полтавскую область. По данным местной власти, поврежден промышленный объект. Там возник пожар, который уже был ликвидирован. К счастью, никто не пострадал.

Также обломки вражеского дрона упали на территории населенного пункта в Киевской области. Возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали. Кроме того, в результате атаки оборваны электропровода, повреждены крыши двух частных домов и забор.

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