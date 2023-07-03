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Оккупанты обстреляли пограничные Сумской области, есть раненый

Фото: Оккупанты обстреляли пограничники Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска обстреляли приграничье Сумской области. В результате вражеских действий получил ранения один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Юг" в Telegram.

Так, в период с 09:20 до 09:50 оккупанты атаковали из ствольной артиллерии район н.п. Ходино. В результате обстрела ранен гражданский человек.

С 05:10 до 05:15 зафиксировано два прихода из миномета 120 мм, в районе н.п. Бачевск.

Кроме того, с 11:00 до 11:02 было зафиксировано два прихода из миномета 120 мм в районе н.п. Порохонь.

В последних двух случаях информация о потерях среди местного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Атака на Сумы

Сегодня российские войска применили "Шахеды" для ударов по Сумам. В центре города было зафиксировано четыре "прилета". В результате атаки погибли два человека, еще 19 получили ранения.

Кроме того, из-за удара было повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Российская атака привела к значительным разрушениям, отметили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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