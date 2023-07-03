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Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

Фото: Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті ворожих дій отримала поранення одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь" в Telegram.

Так, в період з 09:20 до 09:50 окупанти атакували зі ствольної артилерії район н.п. Ходине. В результаті обстрілу поранена цивільний особа.

З 05:10 до 05:15 зафіксовано два приходи з міномета 120 мм, в районі н.п. Бачівськ.

Крім того, з 11:00 до 11:02 було зафіксовано два приходи з міномета 120 мм в районі н.п. Порохонь.

В останніх двох випадках інформація про втрати серед місцевого населення пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Атака на Суми

Сьогодні російські війська застосували "Шахеди" для ударів по Сумах. У центрі міста було зафіксовано чотири "прильоти". В результаті атаки загинули дві людини, ще 19 отримали поранення.

Крім того, через удар було пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Російська атака призвела до значних руйнувань, наголосили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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Сумська областьВійна Росії проти України