В Херсонской области оккупанты обстреляли мирных жителей. Есть жертва
Российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей поселка Ингулец, Херсонской области. К сожалению, в результате обстрелов есть жертва.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.
По данным ОВА, обломок одного из боеприпасов задел мирную жительницу, которая в этот момент находилась во дворе. Она получила несовместимые с жизнью раны и погибла на месте событий.
"Еще одного жителя села госпитализировали с минно-взрывной травмой и обломочным ранением спины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что за воскресенье 12 февраля российские оккупационные войска 20 раз обстреляли Херсон. В результате обстрела пострадал один человек.
Кроме того, 11 февраля российские военные обстреляли Херсон 11 раз. Под ударом оказались жилые дома в микрорайоне "Остров".
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