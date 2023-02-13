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Россияне снова обстреляли Волчанск: пострадали дома и предприятие

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Харьковская область, Понедельник 13 февраля 2023 18:07
Россияне снова обстреляли Волчанск: пострадали дома и предприятие Фото: Россияне снова обстреляли Волчанск (t.me/synegubov)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 13 февраля, россияне снова обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате этого пострадали частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

"Оккупант снова совершил обстрелы города Волчанск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от вражеского огня пострадали шесть домов, местные предприятия и магазины.

"Также пострадали три дома в поселках Синельниково и Лиман", - добавил Мельник.

Напомним, что утром в понедельник, 13 февраля, российские оккупанты снова обстреляли Купянск Харьковской области. В городе повреждены жилые дома, произошли пожары.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские войска усиливают свое присутствие на линии фронта. Поэтому не исключается возможность контрнаступления противника в Харьковской области, но ВСУ готов к такому сценарию.

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