Россияне снова обстреляли Волчанск: пострадали дома и предприятие

В понедельник, 13 февраля, россияне снова обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате этого пострадали частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

"Также пострадали три дома в поселках Синельниково и Лиман", - добавил Мельник.

Отмечается, что от вражеского огня пострадали шесть домов, местные предприятия и магазины.

"Оккупант снова совершил обстрелы города Волчанск", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром в понедельник, 13 февраля, российские оккупанты снова обстреляли Купянск Харьковской области. В городе повреждены жилые дома, произошли пожары.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские войска усиливают свое присутствие на линии фронта. Поэтому не исключается возможность контрнаступления противника в Харьковской области, но ВСУ готов к такому сценарию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.