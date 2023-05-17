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Россияне ночью ударили по жилому дому в Херсоне

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Среда 17 мая 2023 12:01
Россияне ночью ударили по жилому дому в Херсоне Фото: россияне ночью ударили по жилому дому в Херсоне (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ночью ударили па многоэтажке в Херсоне. В результате обстрела были разрушены два подъезда жилого дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской облгосадминистрации.

"Вероятно, по дому нанесли ракетный удар. В девятиэтажке уничтожены квартиры с 1 по 5 этажи. В результате попадания начался пожар. Возгорание ликвидировали", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что гражданские не пострадали, поскольку жильцов из дома отселили.

На видео можно увидеть последствия регулярных обстрелов россиян.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что только за минувшие сутки оккупанты 79 раз обстреляли Херсонскую область.

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Херсон Российская Федерация
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