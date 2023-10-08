Оккупанты обстреляли Херсонскую область, четыре человека получили ранения

Российские террористы снова обстреляли Херсонскую область. Ударили по административному центру и Бериславу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Берислав

"Под удар попал Берислав. Здесь травмы средней степени тяжести получил 72-летний мужчина", - пишет пресс-служба Херсонской ОГА.

Херсон

Россияне ударили вблизи местной церкви, в результате чего ранения получили еще три человека, а именно:

женщина 82 лет;

женщина 74 лет.

"У них легкие травмы. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью", - добавили в ОГА.

Ситуация в Херсонской области

После того как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Отметим, что этой ночью террористы неоднократно избивали по региону. По словам главы ОВА Александра Прокудина, ранения получили десятки человек. Также в результате ударов были повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались.