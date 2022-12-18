Сколько нужно времени? В ДТЭК назвали сроки возобновления генерации после обстрелов

Для возобновления генерации в Украине после вражеских ракетных ударов по энергетике необходимо две-три недели. И это при условии, что не будет новых обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас ситуация в энергетике непростая, но контролируемая.

"В настоящее время она стабилизируется, генерация постепенно восстанавливается. Уже вышли на номинальную мощность почти все атомные энергоблоки", - говорит Сахарук.

Он рассказал, что тепловая генерация также работает над тем, чтобы восстановиться.

"Наши предприятия, наши две станции были значительно повреждены. Одна 15 декабря, другая 16. К счастью, без жертв, но со значительными разрушениями. Мы занимаемся восстановлением. Этим вопросом также занимаются и другие компании, оперирующие теплоэлектростанции", - отметил Сахарук.

Что касается отключений, то, по его словам, в большинстве регионов все еще продолжаются экстренные отключения для того, чтобы стабилизировать систему и дать ей восстановиться после последних обстрелов.

"Мы сейчас говорим о скором восстановлении, чтобы запустить в работу как можно больше энергоблоков к сети, потому что есть дефицит и он увеличивается из-за понижения температуры. Поэтому генерация нужна. Если говорить о скором восстановлении, то это в некоторых случаях два-три дня, а в некоторые недели или неделю", - объясняет Сахарук.

Если же говорить о полном восстановлении, то это возможно только для нашей победы, подчеркивает представитель ДТЭК.

"Сейчас мы говорим в контексте этой зимы. Так что стабилизировать систему мы можем только путем максимального восстановления до того уровня, который дает возможность работать генерации. Для этого, если нет обстрелов, нужно две-три недели и генерация будет возвращаться к объему, который сейчас возможен", - прогнозирует Сахарук.

Но если говорить о восстановлении, которое было до обстрелов, начиная с октября месяца, то на это пойдут годы.