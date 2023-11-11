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ВСУ уничтожили еще 1130 оккупантов и более 20 танков: Генштаб обновил потери РФ

Суббота 11 ноября 2023 07:51
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ВСУ уничтожили еще 1130 оккупантов и более 20 танков: Генштаб обновил потери РФ Фото: ВСУ уничтожили еще 1130 оккупантов и более 20 танков (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 10 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1130 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 310 650 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 310 650 (+1130) человек ликвидировано;
  • танков - 5342 (+25) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10041 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем - 7527 (+38) ед.;
  • РСЗО - 879 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 579 (+1) ед.;
  • самолетов - 322 (+0) ед.;
  • вертолетов - 324 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5620 (+25) ед.;
  • крылатые ракеты - 1559 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 22 (+2) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9925 (+49) ед.;
  • специальная техника - 1069 (+9) ед.

ВСУ уничтожили еще 1130 оккупантов и более 20 танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 11.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины осуществили контратаку на Авдеевском направлении и отбили утраченные ранее позиции. В частности наши военные осуществили ограниченные наземные атаки на левом берегу Херсонской области.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят врагу потери в живой силе и технике, а также истощают его вдоль всей линии фронта.

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