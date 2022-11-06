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Войска РФ обстреляли жилой квартал в Запорожье

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Запорожье, Воскресенье 06 ноября 2022 01:45
Войска РФ обстреляли жилой квартал в Запорожье Фото: войска РФ обстреляли жилой квартал в Запорожье (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью 6 ноября нанесли ракетный удар по Запорожью, попали в жилой квартал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. мэра города Анатолия Куртева.

По его словам, после обстрела начался пожар.

"Из-за атаки там возник пожар. Соответствующие службы уже работают на месте. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 ноября российские войска нанесли удары из комплексов С-300 по Запорожской области. Из-за атаки повреждены три предприятия и автомобили.

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