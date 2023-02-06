Оккупанты обстреляли авто в Херсонской области, произошел пожар: погиб ребенок

Российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области. В нем находились три человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Из-за вражеского артиллерийского удара автомобиль охватило пламя. В салоне находились три человека, среди которых 8-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Как добавляют в ОВА, известно, что ребенок погиб на месте.

По данным Офиса генпрокурора, трагедия произошла 2 февраля. Как рассказали прокуроры, по состоянию на утро 6 февраля более 1380 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 461 ребенок погиб и более 919 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось, российские войска ночью и утром в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего повреждены церковь, жилые дома и газовая труба.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты 37 раз открывали огонь по мирным населенным пунктам Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Четыре человека получили ранения.