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Оккупанты обстреляли авто в Херсонской области, произошел пожар: погиб ребенок

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Херсон, Понедельник 06 февраля 2023 12:09
Оккупанты обстреляли авто в Херсонской области, произошел пожар: погиб ребенок Фото: оккупанты обстреляли авто в Херсонской области, погиб ребенок (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области. В нем находились три человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Из-за вражеского артиллерийского удара автомобиль охватило пламя. В салоне находились три человека, среди которых 8-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Как добавляют в ОВА, известно, что ребенок погиб на месте.

По данным Офиса генпрокурора, трагедия произошла 2 февраля. Как рассказали прокуроры, по состоянию на утро 6 февраля более 1380 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 461 ребенок погиб и более 919 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось, российские войска ночью и утром в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего повреждены церковь, жилые дома и газовая труба.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты 37 раз открывали огонь по мирным населенным пунктам Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Четыре человека получили ранения.

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Херсон Херсонская область
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