Оккупанты хотят лишить Бахмут снабжения, ВСУ разбили врага у Угледара: карты боев

Российские военные пытаются перерезать пути снабжения Бахмута Донецкой области, но были потерпели поражение у Угледара и на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Луганское направление: войска РФ пытаются перехватить инициативу восточнее Купянска

Российские войска, вероятно, добились тактического успеха северо-восточнее от Купянска Харьковской области. Несколько российских источников утверждали, что оккупанты заняли Синковку (10 км к северо-востоку от Купянска). Также сообщалось, что 4 февраля российские войска прорвали украинскую оборону в Дворичном (примерно в 9 км к северу от Синковки) и заняли позиции на западной окраине населенного пункта.

Российские источники утверждали, что 5-6 февраля войска РФ продвинулись к западу от прежних позиций на линии Сватово-Кременная. ВСУ сохраняют позиции в Белогоровке Луганской области по состоянию на 6 февраля, несмотря на заявления России о том, что российские войска захватили Белогоровку 3 февраля. Видео с геолокацией, снятое 6 февраля, показывает украинские силы в Белогоровке. Предыдущие заявления оккупантов могли быть частью крупной российской информационной операции.

Донецкое направление: оккупанты пытаются перерезать снабжение Бахмута

По состоянию на 6 февраля российским силам не удалось окружить Бахмут. Оккупанты не оставляют попыток перерезать дорогу Т0504 Константиновка-Часов Яр-Бахмут к западу от Бахмута и трассу E40 Шоссе Бахмут-Славянск, сообщение с городом остается.

Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута 5 и 6 февраля. Кадры с геолокацией, опубликованные 5 февраля, подтверждают незначительное наступление русских к северо-востоку от Бахмута в районе Красной Горы и в районе Роздоловка-Николаевка (15 км к северо-востоку), в городских районах на северо-востоке Бахмута и к юго-западу от Бахмута в районе Опытного (3 км к югу).

Оккупанты также продолжали наземные атаки в районе Авдеевки и на западной окраине Донецка. Кадры с геолокацией, опубликованные 5 февраля, показывают незначительное продвижение русских в западной Марьинке. Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы провели ограниченные наземные атаки вблизи Авдеевки в районе Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и Северного (7 км к западу от Авдеевки).

В районе Угледара ситуация стабилизировалась. Сообщается, что российские части, воюющие в этом районе, — 155-я и 40-я бригады морской пехоты — в значительной степени уничтожены.

Южное направление: войска РФ прекратили попытки наступления в Запорожской области

В последние дни российские войска оставили попытки наступления в Запорожской области, ограничившись воздушной разведкой. ВСУ уничтожили два российских района сосредоточения и две диверсионно-разведывательные группы на Кинбурнской косе. На видеозаписи, опубликованной 5 февраля, видно, как российские войска сбрасывают зажигательные снаряды на украинские позиции на правом берегу Днепра.

Украинские войска продолжали ограниченные попытки форсировать Днепр. На кадрах с геолокацией, опубликованных 5 февраля, видно, как российская артиллерия наносит удары по украинской диверсионно-разведывательной группе в дельте Днепра.