Оккупанты пытаются продвинуться в Волчанск через перемерзшие реки, - военные

По его словам, бои продолжаются непосредственно в самом Волчанске, а также в близлежащих населенных пунктах. Российские подразделения постоянно пытаются продвинуться вперед и действуют не только в пределах города.

Он добавил, что российские подразделения активно действуют на флангах и в близлежащих населенных пунктах.

"Россияне активно лезут через реку на юг, но больше даже речь о попытках обхода Вильчи, Волчанских Хуторов, прилегающих населенных пунктов", - уточнил он.

Трегубов отметил, что ситуацию осложняют погодные условия.

По его словам, реки уже перемерзли и перестали быть естественной преградой, какой были раньше, поэтому для малых пехотных групп врага их преодоление фактически не составляет проблемы.