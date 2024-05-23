Оккупанты пытаются, но не могут вытеснить ВСУ из района Крынок, - Генштаб

На Приднепровском направлении оккупанты пытались девять раз оттеснить подразделения украинских защитников из района Крынок, но успеха не имели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генштаба ВСУ .

Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины.

С начала суток произошло 88 боевых столкновений.

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Российские оккупанты активно применяли для ударов авиацию. В ответ украинские воины приняли контрмеры, в результате которых нанесли захватчикам ощутимые потери.

Предварительно общие потери врага на этом направлении составили 65 человек. Также наши воины уничтожили вражеский танк, РСЗО БМ-21 Град, два грузовика и две единицы спецтехники. К тому же повреждены российский танк, два орудия и два автомобиля.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 20. За сегодняшний день оккупанты уже потеряли 100 человек убитыми и ранеными и 69 единиц различного вооружения и военной техники. Кроме того, уничтожен блиндаж и два склада боеприпасов.

На Лиманском направлении успешно отражены пять вражеских атак у сел Терны и Торское.

Сначала суток отбита атака захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении. Потерь позиций не было.

На Краматорском направлении продолжаются боевые действия в районе Андреевки. Ситуация контролируется.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня при поддержке авиации и артиллерии агрессор совершил 22 атаки. Напряженная ситуация в Уманском и Новоселовке. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки. В других районах российские захватчики были остановлены и понесли потери. За сегодняшний день на этом направлении они составили: 250 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены самолет Су-25, боевая бронированная машина, автомобиль и два склада с боеприпасами. Кроме того, поврежден танк, одна ББМ и автомобиль.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, контролируема, сообщили в Генштабе.