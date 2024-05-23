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РФ снова атаковала Харьков: что известно о повреждениях в городе

Четверг 23 мая 2024 23:15
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РФ снова атаковала Харьков: что известно о повреждениях в городе Фото: Игорь Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером четверга, 23 мая, в очередной раз атаковала Харьков. В городе раздаются взрывы.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехрва в Telegram.

"В городе раздалось несколько взрывов", - написал Терехов.

Позже Терехов написал о повторных взрывах в городе. По состоянию на 23.15 о пострадавших не сообщалось.

Обновлено в 00:06.

Терехов сообщил, что в результате последних обстрелов были повреждены как жилые, так и не жилые помещения.

"На местах последних двух прилетов повреждены нежилые помещения и жилые дома, в частности, выбиты стекла и разбиты заборы. По состоянию на данный момент без пострадавших", - написал он.

Напомним, сегодня россияне уже наносили удары по Харькову. В тот раз во вражеский обстрел попала типография Vivat. В результате атаки погибли и ранены.

Кроме того, под удар попал город Люботин. По предварительным данным, россияне использовали зенитные ракеты С-300.

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