Окупанти намагаються, але не можуть витіснити ЗСУ з району Кринок, - Генштаб

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися дев’ять разів відтіснити підрозділи українських захисників з району Кринок, але успіху не мали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ .

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України.

З початку доби відбулося 88 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, у результаті яких завдали загарбникам відчутних втрат.

Попередньо, загальні втрати ворога на цьому напрямку склали 65 осіб. Також наші воїни знищили ворожий танк, РСЗВ БМ-21 Град, дві вантажівки та дві одиниці спецтехніки. До того ж пошкоджено російський танк, дві гармати та два автомобіля.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20. За сьогодні окупанти вже втратили 100 осіб вбитими та пораненими і 69 одиниць різного озброєння і військової техніки. Окрім того, знищено бліндаж та два склади боєприпасів.

На Лиманському напрямку успішно відбито п’ять ворожих атак біля сіл Терни та Торське.

Спочатку доби відбито атаку загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Втрат позицій не було.

На Краматорському напрямку наразі тривають бойові дії в районі Андріївки. Ситуація контрольована.

Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня за підтримки авіації і артилерії агресор здійснив 22 атаки. Напружена ситуація в районах Уманського і Новоселівки. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки. В інших районах російські загарбники були зупинені і зазнали втрат. За сьогодні на цьому напрямку вони склали: 250 окупантів вбитими та пораненими, знищено літак Су-25, бойову броньовану машину, автомобіль та два склади з боєприпасами. Крім того, пошкоджено танк, одну ББМ і автомобіль.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Контрольована, повідомили у Генштабі.