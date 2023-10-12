Оккупанты накапливают резервы для наступления на некоторых участках, - Ермак

Российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на некоторых направлениях в Украине. Для этих целей противник занимается накапливанием сил и средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака .

Чиновник объясняет такие планы захватчиков своим наступлением попытаться оттянуть на "горячие" участки фронта часть украинского войска.

"Война очень динамична. Враг накапливает резервы, чтобы переходить в наступление на некоторых участках с целью оттянуть дополнительные силы нашей армии", - отметил Ермак.

При этом он обратил внимание, что Силы обороны Украины продолжают движение вперед на других направлениях.

"Борьба с многомиллионным злом никогда не бывает простой. Она требует оружия, подготовки, стратегии. Украина понимает российские цели. И каждый день миллионы украинцев работают над тем, чтобы ломать планы врага, отбивать атаки, идти вперед", - сказал чиновник.

Ермак подчеркнул, что именно единство и борьба позволяют Украине сломать ключевой план РФ, который заключается в намерениях "уничтожить нашу нацию".

Переброска вражеских резервов и наступление на Авдеевку

Несколько дней назад начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что российские оккупанты пытаются помешать украинским Силам обороны пройти к северу от Бахмута, и для этого противник опрокидывает туда свои резервы.

Кроме того, о переброске оккупантами впервые за полгода новых резервов в Мариуполь и район сообщал 9 октября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В последние дни войска РФ существенно активизировали наступательные действия у Авдеевки. Также эпицентрами боев остаются Бахмут и линия Купянск-Лиман. При этом оккупанты также массово обстреливают Авдеевку и соседние населенные пункты. Силы обороны отмечают, что россияне пытаются окружить город.

Почему враг штурмует "врата в Донецк" и почему Авдеевка важна для оккупантов - в материале РБК-Украина.