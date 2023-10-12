Окупанти накопичують резерви для наступу на деяких ділянках, - Єрмак

Російські окупанти готуються до наступальних дій на деяких напрямках в Україні. Для цих цілей противник займається накопиченням сил та засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака .

Чиновник пояснює такі плани загарбників своїм наступом спробувати відтягнути на "гарячі" ділянки фронту частину українського війська.

"Війна дуже динамічна. Ворог накопичує резерви, щоб переходити в наступ на деяких ділянках, з метою відтягнути додаткові сили нашої армії", - зазначив Єрмак.

При цьому він звернув увагу, що Сили оборони України продовжують рух уперед на інших напрямках.

"Боротьба з багатомільйонним злом ніколи не буває простою. Вона вимагає зброї, підготовки, стратегії. Україна розуміє російські цілі. І щодня мільйони українців працюють над тим, щоб ламати плани ворога, відбивати атаки, йти вперед", - сказав чиновник.

Єрмак наголосив, що саме єдність та боротьба дозволяють Україні зламати ключовий план РФ, який полягає у намірах "знищити нашу націю".

Перекидання ворожих резервів та наступ на Авдіївку

Кілька днів тому начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що російські окупанти намагаються завадити українським Силам оборони пройти на північ від Бахмута, і для цього противник перекидає туди свої резерви.

Крім того, про перекидання окупантами вперше за пів року нових резервів в Маріуполь та район повідомляв 9 жовтня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Останніми днями війська РФ суттєво активізували наступальні дії біля Авдіївки. Також епіцентрами боїв залишаються Бахмут та лінія Куп'янськ-Лиман. При цьому окупанти також масово обстрілюють Авдіївку та сусідні населені пункти. Сили оборони зазначають, що росіяни намагаються оточити місто.

Чому ворог штурмує "брами до Донецька" і чому Авдіївка важлива для окупантів - у матеріалі РБК-Україна.