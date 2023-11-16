Оккупанты накопили в Крыму более 800 ракет для энергетического террора, - ОК "ЮГ"

На оккупированном Крымском полуострове враг разместил более 800 ракет. Такой запас захватчики накопили для энергетического террора этой зимой.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на руководительницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталью Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Опираясь на данные Главного управления разведки в ОК "Юг", отметили, что на оккупированном Крымском полуострове враг разместил значительный военно-ресурсный центр.

"В частности, ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает - это очевидно", - заявила Гуменюк.

По ее словам, ракеты воздушного базирования рассредоточены в местах, где их можно загружать в самолеты.