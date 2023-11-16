Оккупанты накопили в Крыму более 800 ракет для энергетического террора, - ОК "ЮГ"
На оккупированном Крымском полуострове враг разместил более 800 ракет. Такой запас захватчики накопили для энергетического террора этой зимой.
Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на руководительницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталью Гуменюк в эфире национального телемарафона.
Опираясь на данные Главного управления разведки в ОК "Юг", отметили, что на оккупированном Крымском полуострове враг разместил значительный военно-ресурсный центр.
"В частности, ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает - это очевидно", - заявила Гуменюк.
По ее словам, ракеты воздушного базирования рассредоточены в местах, где их можно загружать в самолеты.
Энергетический террор РФ
В октябре прошлого года российские террористы начали массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Миллионы потребителей по всей территории нашей страны остались без электроснабжения. Враг активно атаковал города ракетами и беспилотниками, которые наносили значительный ущерб энергетическим объектам.
И хотя ситуация стабилизировалась, в этом году в Украине также готовятся к массивным атакам оккупантов на энергетическую инфраструктуру.
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