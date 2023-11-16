ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты накопили в Крыму более 800 ракет для энергетического террора, - ОК "ЮГ"

Украина, Четверг 16 ноября 2023 09:13
UA EN RU
Оккупанты накопили в Крыму более 800 ракет для энергетического террора, - ОК "ЮГ" Фото: оккупанты разместили в Крыму 800 ракет для энергетического террора (defence-ua.com)
Автор: Ярослава Борзова

На оккупированном Крымском полуострове враг разместил более 800 ракет. Такой запас захватчики накопили для энергетического террора этой зимой.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на руководительницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталью Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Опираясь на данные Главного управления разведки в ОК "Юг", отметили, что на оккупированном Крымском полуострове враг разместил значительный военно-ресурсный центр.

"В частности, ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает - это очевидно", - заявила Гуменюк.

По ее словам, ракеты воздушного базирования рассредоточены в местах, где их можно загружать в самолеты.

Энергетический террор РФ

В октябре прошлого года российские террористы начали массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Миллионы потребителей по всей территории нашей страны остались без электроснабжения. Враг активно атаковал города ракетами и беспилотниками, которые наносили значительный ущерб энергетическим объектам.

И хотя ситуация стабилизировалась, в этом году в Украине также готовятся к массивным атакам оккупантов на энергетическую инфраструктуру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Крим Война России против Украины
NEWS
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
DAILY
"Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени