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Минэнерго рассказало, что помогает избегать блекаутов в Украине

Украина, Суббота 04 мая 2024 22:34
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Минэнерго рассказало, что помогает избегать блекаутов в Украине Фото: блекаутов в Украине пока нет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Избегать блекаутов в Украине очень помогают возобновляемые источники энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Несмотря на масштаб атак…весной и летом у нас есть дополнительный ресурс – солнце, ветер. Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему", - рассказал министр энергетики.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, оккупанты с начала весны снова обстреливали украинскую энергетику. Российским террористам почти удалось уничтожить тепловую генерацию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало украинцам о том, как оставаться со связью и интернетом во время блекаутов.

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