Минэнерго рассказало, что помогает избегать блекаутов в Украине

Избегать блекаутов в Украине очень помогают возобновляемые источники энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Несмотря на масштаб атак…весной и летом у нас есть дополнительный ресурс – солнце, ветер. Это тот ресурс, который из-за географических и погодных условий очень ограничен зимой. Поэтому, безусловно, это помогает нам балансировать систему", - рассказал министр энергетики.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, оккупанты с начала весны снова обстреливали украинскую энергетику. Российским террористам почти удалось уничтожить тепловую генерацию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало украинцам о том, как оставаться со связью и интернетом во время блекаутов.

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