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Галущенко назвал размер ущерба от последних массированных атак РФ на энергетику

Украина, Воскресенье 05 мая 2024 22:36
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Галущенко назвал размер ущерба от последних массированных атак РФ на энергетику Фото: Герман Галущенко, министр энергетики Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Последняя волна российских массированных ударов по энергетике нанесла Украине ущерб более чем на 1 млрд долларов.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти", - заявил министр.

По его словам, основные российские удары пришлись на объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии.

"Система на сегодняшний день стабильная, но ситуация достаточно сложная", - подчеркнул Галущенко.

Российские удары по энергетике

Этой весной Россия активизировала удары по украинской энергетике. Под прицелом россиян оказались большие ТЭС и ТЭЦ. В частности, россияне уничтожили ракетами Трипольскую ТЭС в Киевской области, а также ТЭЦ-5 в Харькове и Змиевскую ТЭС в Харьковской области.

По мнению Галущенко, российские удары по энергетике в теплое время года могут быть связаны с подготовкой Глобального саммита мира.

Несмотря на российские удары и разрушенные ТЭС и ТЭЦ, Украине удается избежать масштабных отключений света по областям. В Министерстве энергетики объясняли, за счет чего это удается.

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