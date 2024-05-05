Галущенко назвал размер ущерба от последних массированных атак РФ на энергетику
Последняя волна российских массированных ударов по энергетике нанесла Украине ущерб более чем на 1 млрд долларов.
Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти", - заявил министр.
По его словам, основные российские удары пришлись на объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии.
"Система на сегодняшний день стабильная, но ситуация достаточно сложная", - подчеркнул Галущенко.
Российские удары по энергетике
Этой весной Россия активизировала удары по украинской энергетике. Под прицелом россиян оказались большие ТЭС и ТЭЦ. В частности, россияне уничтожили ракетами Трипольскую ТЭС в Киевской области, а также ТЭЦ-5 в Харькове и Змиевскую ТЭС в Харьковской области.
По мнению Галущенко, российские удары по энергетике в теплое время года могут быть связаны с подготовкой Глобального саммита мира.
Несмотря на российские удары и разрушенные ТЭС и ТЭЦ, Украине удается избежать масштабных отключений света по областям. В Министерстве энергетики объясняли, за счет чего это удается.
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