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Обыски и изъятие вещей: оккупанты усилили карательные рейды в Старобельском районе

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Украина, Понедельник 28 ноября 2022 23:05
Обыски и изъятие вещей: оккупанты усилили карательные рейды в Старобельском районе Фото: оккупанты усилили карательные рейды в Старобельском районе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне ужесточили рейды в Старобельском районе (Луганская область), которые сопровождаются обысками.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"На днях на Старобельщине оккупанты усилили рейды, сопровождающиеся обысками, арестами, изъятием понравившихся вещей", - говорится в сообщении.

Также оккупанты начали вывозить людей якобы в социальные учреждения. За первую половину ноября из вышеназванных городов туда поехали 111 человек.

Луганская ОВА сообщает, что оккупанты пообещали оказать помощь из РФ так называемой "ЛНР" в прохождении зимнего периода оборудования и попытаться запустить отопление. Аварийные бригады планируют направить в наиболее пострадавшие населенные пункты Луганской области.

"Когда они приедут и что будут делать в промерзшей земле Лисичанска, Рубежного, Северодонецка - вскоре станет известно. Тем временем в Северодонецке начали рассматривать вопросы организации мобильных пунктов обогрева", - добавили в ОВА.

Напомним, что в оккупированной Луганской области захватчики требуют писать заявления на отказ от украинского гражданства. Также продолжается мобилизация медперсонала.

Ранее мы писали, что оккупанты принудительно вывезли 40 луганчан в неизвестном направлении.

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