RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли жилые дома в Сумской области

Иллюстративное фото: оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли жилые дома в Сумской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 2 октября, российские оккупанты обстреляли Юнакивскую громаду Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Сумы" в Facebook.

По данным военных, всего было зафиксировано 17 атак из артиллерии и 15 - из минометов.

"В результате обстрелов: осколками и ударной волной повреждены 5 частных домов (выбиты окна, повреждены кровли, заборы, фасады), уничтожен сарай (сгорел), повреждено одно частное домовладение, повреждено здание школы", - отмечают в группировке.

При этом после обстрелов отсутствует электроснабжение и мобильная связь, повреждена линия электропередач и газопровод. В результате атаки никто из жителей не пострадал.

Напомним, 2 октября утром стало известно, что россияне обстреляли несколько громад Сумской области из артиллерии.

Также мы писали, что в Сумской области на мине подорвался автомобиль "Укртелекома".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины