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Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли житлові будинки в Сумській області

Ілюстративне фото: окупанти з мінометів та артилерії обстріляли житлові будинки на Сумщині (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 2 жовтня, російські окупанти обстріляли Юнаківську громаду Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Суми" у Facebook .

За даними військових, загалом було зафіксовано 17 атак з артилерії та 15 - з мінометів.

"Внаслідок обстрілів: осколками та ударною хвилею пошкоджено 5 приватних будинків (вибито вікна, пошкоджено покрівлі, паркани, фасади), знищено сарай (згорів), пошкоджено одне приватне домоволодіння, пошкоджено будівлю школи", - зазначають у групуванні.

При цьому після обстрілів відсутнє електропостачання та мобільний зв'язок, пошкоджено лінію електропередач та газопровід. Внаслідок атаки ніхто з мешканців не постраждав.

Нагадаємо, 2 жовтня вранці стало відомо, що росіяни обстріляли кілька громад Сумської області з артилерії.

Також ми писали, що у Сумській області на міні підірвався автомобіль "Укртелекому".

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Сумська областьВійна Росії проти України