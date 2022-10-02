Российская армия атаковала Сумскую область из САУ
Российские войска ночью и утром 2 октября снова обстреляли Сумскую область. Зафиксировано 16 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
Около 2:00 оккупанты дважды обстреляли Зноб-Новгородскую общину. Армия РФ применила минометы и самоходные артиллерийские установки. Всего зафиксировали 12 "приходов".
Уже в 9:00 россияне ударили из САУ по Хотинской общине. Местные жители сообщают о четырех "прилетах".
По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.
Напомним, российские войска ночью ударили по Николаеву, в результате обстрелов пострадали по меньшей мере семь человек.
Кроме того, оккупанты атаковали дроном-камикадзе Кривой Рог и выпустили по Запорожью четыре ракеты С-300.
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