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Российская армия атаковала Сумскую область из САУ

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Сумская область, Воскресенье 02 октября 2022 10:34
Российская армия атаковала Сумскую область из САУ Фото: оккупанты 2 октября обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска ночью и утром 2 октября снова обстреляли Сумскую область. Зафиксировано 16 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Около 2:00 оккупанты дважды обстреляли Зноб-Новгородскую общину. Армия РФ применила минометы и самоходные артиллерийские установки. Всего зафиксировали 12 "приходов".

Уже в 9:00 россияне ударили из САУ по Хотинской общине. Местные жители сообщают о четырех "прилетах".

По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, российские войска ночью ударили по Николаеву, в результате обстрелов пострадали по меньшей мере семь человек.

Кроме того, оккупанты атаковали дроном-камикадзе Кривой Рог и выпустили по Запорожью четыре ракеты С-300.

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