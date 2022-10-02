Российская армия атаковала Сумскую область из САУ

Российские войска ночью и утром 2 октября снова обстреляли Сумскую область. Зафиксировано 16 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Около 2:00 оккупанты дважды обстреляли Зноб-Новгородскую общину. Армия РФ применила минометы и самоходные артиллерийские установки. Всего зафиксировали 12 "приходов". Уже в 9:00 россияне ударили из САУ по Хотинской общине. Местные жители сообщают о четырех "прилетах". По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.