За сутки РФ нанесла более 110 ударов по Запорожской области: два человека получили ранения
В сутки армия РФ нанесла 111 ударов по Запорожской области. В результате вражеских атак два человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.
"Российские войска нанесли 111 ударов по территории Пологовского и Васильевского районов. Гаты из артиллерии, РСЗО, применили авиацию и БПЛА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела ранений получили два человека, оба госпитализированы.
"Оккупационные войска нанесли 5 ударов из авиации по четырем населенным пунктам. Одна из авиабомб попала в частный сектор в селе Егоровка Преображенской тергромады. Возле одного из домов образовалась воронка длиной 8 метров. Взрывной волной и обломками от снаряда разрушены тридов в полиции.
В результате обстрела 65-летний житель одного из домов получил осколочные ранения, мужчина госпитализирован в больницу. Кроме того, вчера враг ударил из РСЗО "Град" по Степногорску, снаряды попали в разные районы города. Несколько из них легли рядом с детским садиком. В момент обстрела в заведении находились около 10 человек.
Напомним, что во вторник, 25 апреля, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздаются взрывы.
Как сообщалось, российские военные продолжают минировать поля и грунтовые дороги в районе оккупированной части Мелитопольского Запорожской области.
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