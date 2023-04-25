За минувшие сутки россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА
За минувшие сутки, 24 апреля, россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область, четыре человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .
Оккупанты выпустили 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание дошкольного учебного заведения Новоалександровской территориальной громады Бериславского района; здание общественной организации центра Херсона", - заявил Прокудин
Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения. Кроме этого, с деоккупированных территорий было эвакуировано 52 человека.
Напомним, что 22 апреля российские войска атаковали два района Херсонской области, в результате чего два человека погибли.
Тогда же российские войска совершили 54 обстрела Херсонской области . Оккупанты выпустили 236 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации по территории области.
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