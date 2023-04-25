За минувшие сутки россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА

За минувшие сутки, 24 апреля, россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область, четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Оккупанты выпустили 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз. "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание дошкольного учебного заведения Новоалександровской территориальной громады Бериславского района; здание общественной организации центра Херсона", - заявил Прокудин



Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения. Кроме этого, с деоккупированных территорий было эвакуировано 52 человека.