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За минувшие сутки россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА

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Вторник 25 апреля 2023 07:46
За минувшие сутки россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА Фото: Россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За минувшие сутки, 24 апреля, россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область, четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Оккупанты выпустили 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание дошкольного учебного заведения Новоалександровской территориальной громады Бериславского района; здание общественной организации центра Херсона", - заявил Прокудин

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения. Кроме этого, с деоккупированных территорий было эвакуировано 52 человека.

Напомним, что 22 апреля российские войска атаковали два района Херсонской области, в результате чего два человека погибли.

Тогда же российские войска совершили 54 обстрела Херсонской области . Оккупанты выпустили 236 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации по территории области.

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