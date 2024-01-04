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На учет берут даже врачей. Мэр Мелитополя рассказал о темпах мобилизации в оккупации

Запорожская область, Четверг 04 января 2024 17:08
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На учет берут даже врачей. Мэр Мелитополя рассказал о темпах мобилизации в оккупации Архивное фото: Мэр Мелитополя рассказал о темпах мобилизации в оккупации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне на временно оккупированной части Запорожской области не сбавляют темпы по принудительной мобилизации населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

По его словам, оккупанты продолжают составлять реестр военнообязанных с последующим призывом в Вооруженные силы РФ.

Сейчас они увеличили мобилизационный возраст с 27 до 30 лет. При этом на учет ставят с 17 лет.

"На предприятиях и в учреждениях созданы военно-учетные столы, которые собирают всю информацию для военкоматов. На учет ставят мужчин независимо от профессии - даже врачей и работников различных коммунальных предприятий", - сказал мэр Мелитополя.

Людей заманивают на войну с помощью денег

Также Федоров сообщил, что руководителями фейковых военкоматов в оккупации стали завезенные отставные служащие из РФ.

Чтобы мотивировать людей идти на фронт, оккупанты обещают денежное обеспечение и различные льготы.

"Однако в оккупации уже хорошо знают цену таким перспективным "обещаниям" - очередной обман с билетом в один конец", - добавил Федоров.

РФ усиленно ищет людей для войны против Украины

Недавно ГУР Минобороны Украины сообщало, что у партии российского диктатора Владимира Путина есть собственная частная военная компания "Эспаньола". Путинский режим активизировал рекрутинг.

Однако по оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в Российской Федерации растет количество людей, недовольных войной в Украине.

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Российская Федерация Мелитополь Запорожская область Война в Украине Мобилизация в России
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