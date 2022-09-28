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Оккупанты массово выдают повестки крымским татарам: Ташева раскрыла детали

Иллюстративное фото: оккупанты массово выдают повестки крымским татарам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму повестки получили как минимум полторы тысячи крымских татар после объявления президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянной представительницы президента Украины в АРК Тамилы Ташевой в ходе брифинга.

"Нам известно о минимум 1500 повестках, которые раздали крымским татарам. Это была массовая раздача повесток в местах компактного проживания крымских татар, таких как шестой и седьмой Бахчисарайский район, Строгановка, Зуя, Саки, Азовское, Майское, Добровской долины", - рассказала Ташева.

Она отметила, что пока неизвестно, сколько всего крымских татар было мобилизовано в Крыму, и напомнила, что на полуострове, согласно последней переписи населения, проживает около 250 тысяч представителей этого народа.

"Следует различать раздачу повесток и мобилизацию. Это разные вещи, потому что мы, как представители государства, правозащитные организации, адвокаты, советовали нашим гражданам, даже когда получили повестку, не являться в военкомат, уезжать", - добавила Ташева.

Напомним, ранее стало известно, что военное командование РФ начало массово выдавать повестки представителям интеллигенции.

Также мы писали, что украинские военные уже начали брать в плен первых мобилизованных россиян.

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