Оккупанты массово выдают повестки крымским татарам: Ташева раскрыла детали

"Нам известно о минимум 1500 повестках, которые раздали крымским татарам. Это была массовая раздача повесток в местах компактного проживания крымских татар, таких как шестой и седьмой Бахчисарайский район, Строгановка, Зуя, Саки, Азовское, Майское, Добровской долины", - рассказала Ташева.

Она отметила, что пока неизвестно, сколько всего крымских татар было мобилизовано в Крыму, и напомнила, что на полуострове, согласно последней переписи населения, проживает около 250 тысяч представителей этого народа.

"Следует различать раздачу повесток и мобилизацию. Это разные вещи, потому что мы, как представители государства, правозащитные организации, адвокаты, советовали нашим гражданам, даже когда получили повестку, не являться в военкомат, уезжать", - добавила Ташева.