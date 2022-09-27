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В ход пошла интеллигенция. Разведка узнала новые детали мобилизации в РФ

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Вторник 27 сентября 2022 18:05
В ход пошла интеллигенция. Разведка узнала новые детали мобилизации в РФ Иллюстративное фото: в России повестки начали массово вручать интеллигенции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В РФ повестки начали активно раздавать интеллигенции с центральных районов страны. Таким образом Кремль хочет уничтожить граждан, которые могут выходить на протесты против войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным украинских разведчиков, представители интеллигенции и частного бизнеса начали массово получать повестки после того, как президент РФ Владимир Путин объявил в стране "частичную мобилизацию". Они не смогут получить отсрочки от призыва и "станут удобрением для украинского чернозема".

"Окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, кремлевский диктатор надеется избавиться от протестов против войны и бессмысленной гибели сотен тысяч россиян", - отмечают в ГУР.

Также в ведомстве добавляют, что с начала полномасштабной войны России против Украины в стране-агрессоре существенно сократилось численность малых народов. В пятерку регионов РФ с наибольшим количеством жертв вошли: Дагестан, Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.

Спустя несколько дней после этого Генштаб докладывал, что военное командование России уже начало отправлять в зону боевых действий мобилизованных граждан без подготовки.

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Главное управление разведки Война России против Украины Мобилизация в России
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