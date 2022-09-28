Окупанти масово видають повістки кримським татарам: Ташева розкрила деталі

"Нам відомо про мінімум 1500 повісток, які роздали кримським татарам. Це була масова роздача повісток у місцях компактного проживання кримських татар, таких як шостий та сьомий Бахчисарайський район, Строганівка, Зуя, Саки, Азовське, Майське, Добровської долини", - розповіла Ташева.

Вона зазначила, що поки невідомо, скільки всього кримських татар було мобілізовано в Криму, і нагадала, що на півострові, згідно з останнім переписом населення, проживає близько 250 тисяч представників цього народу.

"Слід розрізняти роздачу повісток та мобілізацію. Це різні речі, тому що ми, як представники держави, правозахисні організації, адвокати, радили нашим громадянам, навіть коли отримали повістку, не з'являтися у військкомат, їхати", - додала Ташева.