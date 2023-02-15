RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты в Мариуполе начали мобилизовать коммунальщиков, - Андрющенко

Фото: россияне производят мобилизацию в Мариуполе (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Во временно оккупированном Мариуполе россияне отправляют на фронт горожан. Теперь мобилизация будет производиться чаще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко.

"Первые три человека - работники коммунального предприятия оккупантов "Автодор" в Мариуполе, которые были мобилизованы и отправлены на фронт. Втихую. Учитывая, что все на предприятии молчат в надежде, что их обойдет эта судьба, пробный запуск пушечного оккупационная администрация считает успешным", - отметил он.

По словам Андрющенко, теперь мобилизованных будет больше, а отправка на фронт будет проводиться чаще. Соответствующие распоряжения гауляйтером получены и выданы.

"Что здесь сказать - поздравляю мужчин Мариуполя, поверивших оккупанту. Бегите из города, пока не поздно. С фронта одна дорога - на кладбище Старого Крыма, если россияне заберут в пакет. Но, если вы уже оказались обманом на фронте, - сдавайтесь в плен ВСУ. Плен - лучше смерти", - добавил советник городского головы.

Напомним, во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты вместо горячих обедов в школах детям выдают пайки с крупами, макаронами и маслом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМариупольМобилизация в Украине