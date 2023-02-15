Окупанти у Маріуполі почали мобілізувати комунальників, - Андрющенко

"Перші три чоловіки - працівники комунального підприємства окупантів "Автодор" в Маріуполі, яких було мобілізовано та відправлено на фронт. Тишком-нишком. З огляду на те, що всі на підприємстві мовчать в надії, що їх омине ця доля, пробний запуск гарматного м’яса окупаційна адміністрація вважає успішним", - зазначив він.

За словами Андрющенка, тепер мобілізованих буде більше, а відправка на фронт проводитиметься частіше. Відповідні розпорядження гауляйтером отримано та видано.

"Що тут сказати - вітаю чоловіків Маріуполя, які повірили окупанту. Біжіть з міста, поки не пізно. Із фронту одна дорога - на кладовище Старого Криму, якщо росіяни заберуть в пакет. Але, якщо ви вже опинились обманом на фронті, - здавайтесь в полон ЗСУ. Полон - краще за смерть", - додав радник міського голови.