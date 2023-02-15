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Окупанти у Маріуполі почали мобілізувати комунальників, - Андрющенко

Фото: росіяни проводять мобілізацію в Маріуполі (Getty Images)
Автор: RBC.UA

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни відправляють на фронт містян. Тепер мобілізація проводитиметься частіше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"Перші три чоловіки - працівники комунального підприємства окупантів "Автодор" в Маріуполі, яких було мобілізовано та відправлено на фронт. Тишком-нишком. З огляду на те, що всі на підприємстві мовчать в надії, що їх омине ця доля, пробний запуск гарматного м’яса окупаційна адміністрація вважає успішним", - зазначив він.

За словами Андрющенка, тепер мобілізованих буде більше, а відправка на фронт проводитиметься частіше. Відповідні розпорядження гауляйтером отримано та видано.

"Що тут сказати - вітаю чоловіків Маріуполя, які повірили окупанту. Біжіть з міста, поки не пізно. Із фронту одна дорога - на кладовище Старого Криму, якщо росіяни заберуть в пакет. Але, якщо ви вже опинились обманом на фронті, - здавайтесь в полон ЗСУ. Полон - краще за смерть", - додав радник міського голови.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області окупанти замість гарячих обідів у школах дітям видають пайки з крупами, макаронами та олією.

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Російська ФедераціяМаріупольМобілізація в Україні