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Оккупанты в Луганской области проверяют на пригодность раненых для возвращения на фронт

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Понедельник 06 марта 2023 20:02
Оккупанты в Луганской области проверяют на пригодность раненых для возвращения на фронт Фото: Оккупанты в Луганской области проверяют на пригодность раненых для возвращения на фронт (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированной Луганской области работает военно-врачебная комиссия, которая определяет пригодность российских военных для возвращения на фронт. Военная комиссия работает в гостинице "Донбасс" города Кадиевка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Работа ВЛК направлена на признание годными раненых военнослужащих 2 армейского корпуса российских оккупационных войск, для дальнейшего их возвращения в строй", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что таким образом российское военное руководство пытается оперативно восстанавливать свои подразделения.

Напомним, в Луганской области на военный учет в срочном порядке ставят подростков 2006 года рождения.

Кроме того, ранее Генштаб сообщал, что с 5 марта во временно оккупированной Горловке планируют начать новую волну призыва.

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