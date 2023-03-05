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В Луганской области оккупанты срочно ставят на военный учет подростков, - ОВА

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Воскресенье 05 марта 2023 17:55
В Луганской области оккупанты срочно ставят на военный учет подростков, - ОВА Иллюстративное фото: в Луганской области оккупанты срочно ставят на военный учет подростков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На временно оккупированной части Луганской области на военный учет в срочном порядке ставят подростков 2006 года рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА в Telegram.

По информации ведомства, в Луганской области оккупанты начали работу комиссий по первоначальной постановке граждан на военный учет.

"До 31 марта им необходимо разыскать и поставить на учет граждан мужского пола 2006 года, проживающих в так называемой “ЛНР”. То есть, тех, кого уже в следующем году можно будет бросить на фронт вместо кадровой российской армии", - подчеркивают в ОВА.

Также повестки продолжают вручать людям постарше, которые не состоят, но должны быть на военном учете.

Оккупанты уже усилили розыскные меры для тех, кто уклоняется от призыва. На основании запросов оккупационных военкоматов таких мужчин будут задерживать и сразу будут доставлять в пункты призыва.

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что с 5 марта во временно оккупированной Горловке планируют начать новую волну призыва.

Также мы писали, что оккупанты хотят пополнить боевые потери за счет женщин. Их уже призывают в ряды войск.

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