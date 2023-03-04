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Россияне из-за масштабных потерь готовят новую волну "мобилизации" в Горловке, - Генштаб

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Суббота 04 марта 2023 18:42
Россияне из-за масштабных потерь готовят новую волну "мобилизации" в Горловке, - Генштаб Фото: россияне из-за масштабных потерь готовят новую волну мобилизации в Горловке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате огромных потерь в живой силе российские оккупанты готовят новую волну "мобилизации". В частности, начать призыв планируют в Горловке уже с 5 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"С целью пополнения масштабных потерь в живой силе, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, в Горловке Донецкой области, с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск", - пишет пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что оккупанты направили письменные указания руководителям учебных заведений Горловки касаемо постановки на воинский учет мужчин от 1995 до 2005 года рождения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным "Медиазоны", в России во время "частичной мобилизации" могли набрать на войну против Украины около 527 тысяч человек.

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