Россияне из-за масштабных потерь готовят новую волну "мобилизации" в Горловке, - Генштаб

В результате огромных потерь в живой силе российские оккупанты готовят новую волну "мобилизации". В частности, начать призыв планируют в Горловке уже с 5 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"С целью пополнения масштабных потерь в живой силе, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, в Горловке Донецкой области, с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск", - пишет пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что оккупанты направили письменные указания руководителям учебных заведений Горловки касаемо постановки на воинский учет мужчин от 1995 до 2005 года рождения.