РФ несет значительные потери на Донбассе, а ВСУ атаковали вражескую технику и ЗРК, - Генштаб

Украинские военные продолжают наносить удары по позициям вражеской техники и ЗРК, а оккупанты несут значительные потери на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения. В течение суток противник нанес 7 ракетных и 23 авиационных удара. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины. Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Продолжает сосредоточивать основные усилия на проведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Усиливает свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших подразделений.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах, продолжаются мероприятия боевой подготовки. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Эти сутки вражеских обстрелов подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них - Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Порохонь, Студенок, Стариково, Волфин Сумской области и Волчанск, Фиголовка и Двухлетняя Харьковской области. Также оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Волчанска.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 районов населенных пунктов. В частности, это - Ольшана, Кисловка, Котляровка и Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстрелов из танков, минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Спирное, Берестово, Васюковка, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Белая Гора и Железное Донецкой области. В целом - более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 17 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Веселого, Невельского и Марьинки.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Времевка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное в Запорожской области. Также враг нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Милово, Змиевку, Веселое, Николаевку, Тягинку, Токаревку, Никольское, Антоновку и Днепровское Херсонской области.

В Новой Каховке временно занятой территории Херсонской области в период с 7 по 9 февраля наблюдаются многочисленные случаи мародерства российскими захватчиками. Новоприбывшие военнослужащие российских оккупационных войск активно загружают награбленное имущество в военные грузовики.

В городе Мариуполь Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая специально была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях. Основной причиной неисправности военной техники является умышленный вывод из строя двигателей.

В целях компенсации масштабных военных потерь, с начала февраля этого года, Россия использовала около 1200 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые были завербованы в тюрьмах с временно оккупированных территорий АР Крым.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы.