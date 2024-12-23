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Оккупанты в Крыму опасаются ударов ВСУ и перемещают склады с боеприпасами, - "АТЕШ"

Понедельник 23 декабря 2024 11:47
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Оккупанты в Крыму опасаются ударов ВСУ и перемещают склады с боеприпасами, - "АТЕШ" Фото: оккупанты перемещают склады с боеприпасами в Крыму (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Партизаны в Крыму обнаружили новые места расположения военной техники, боеприпасов и личного состава российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

В частности, речь идет о складах вблизи населенного пункта Северное в Черноморском районе.

Сообщается, что из-за активизации ударов Сил обороны Украины оккупанты все чаще вынуждены прятать технику и боеприпасы на старых, давно нефункциональных складах.

Партизаны подчеркнули, что эта тактика создает серьезные проблемы с вражеской логистикой на полуострове.

Агенты "АТЕШ" зафиксировали:

  • маршруты перевозки военной техники и боеприпасов;
  • места дислокации личного состава;

Кроме этого, партизаны сообщили о том, что оккупанты привлекают солдат срочной службы для охраны объектов.

"Все данные о расположении техники и личного состава уже переданы Силам обороны Украины!" - отметили в "АТЕШ".

Фото: россияне перемещают склады боеприпасов в Крыму (t.me atesh_ua)

Ситуация в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму россияне продолжают усиливать репрессии против местного населения. К примеру, недавно мы рассказывали о незаконном задержании оккупантами работников железной дороги за "сотрудничество" с Украиной.

Российские оккупационные силы также продолжают милитаризацию полуострова, размещая новые военные объекты и технику.

В частности, зафиксирована российская база РЛС, которая играла важную роль в контроле над воздушным пространством над Черным морем и координации военных операций оккупантов. Известно, что ВСУ ее уже уничтожили.

Добавим, что россияне также перебрасывают военную технику из оккупированного Крыма в Запорожскую область. Подробности - в материале РБК-Украина.

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