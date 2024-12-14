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Партизаны разведали российскую базу РЛС в Крыму: чем она важна (фото)

Крым, Суббота 14 декабря 2024 11:01
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Партизаны разведали российскую базу РЛС в Крыму: чем она важна (фото) Фото: партизаны разведали российскую базу РЛС в Крыму, по ней уже били ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны разведали российскую базу РЛС в Крыму. По этому объекту Силы обороны Украины уже наносили удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент в ходе разведки западного берега Крыма зафиксировал базу радиолокационных систем в поселке Уютное под Евпаторией", - говорится в сообщении.

По данным партизанов, на территории военной части расположены РЛС 5Н84А и "Оборона-14", которые обеспечивают мониторинг воздушного пространства и передачу данных на командные пункты для оперативного реагирования на угрозы.

Чем важен этот объект

Эта база, как отмечают в "АТЕШ" играет важную роль в контроле над воздушным пространством над Черным морем и координации военных операций оккупантов.

"Уничтожение этой базы станет ощутимым ударом для российских оккупантов и позволит Силам обороны Украины более эффективно наносить удары по военным объектам рашистов в Крыму", - считают партизаны.

Не первая разведка этой базы в Евпатории

Партизаны неоднократно проводили разведку этой базы и передавали данные Силам обороны Украины. По базе РЛС в Евпатории украинские военные били 4 января 2024 года.

Ранее украинские партизаны обнаружили радиолокационную станцию "Противник-ГЕ", которая расположена на юго-запад от аэродрома временно оккупированного Джанкоя.

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