Окупанти в Криму побоюються ударів ЗСУ та переміщують склади з боєприпасами, - "АТЕШ"

Партизани у Криму виявили нові місця розташування військової техніки, боєприпасів та особового складу російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Зокрема, йдеться про склади поблизу населеного пункту Северне в Чорноморському районі.

Повідомляється, що через активізацію ударів Сил оборони України окупанти дедалі частіше змушені переховувати техніку та боєприпаси на старих, давно нефункціональних складах.

Партизани підкреслили, що ця тактика створює серйозні проблеми з ворожою логістикою на півострові.

Агенти "АТЕШ" зафіксували:

маршрути перевезення військової техніки та боєприпасів;

місця дислокації особового складу;

Окрім цього, партизани повідомили про те, що окупанти залучають солдатів строкової служби для охорони об'єктів.

"Усі дані про розташування техніки та особового складу вже передано Силам оборони України!" - зазначили в "АТЕШ".

Фото: росіяни переміщують склади боєприпасів в Криму (t.me atesh_ua)

Ситуація в окупованому Криму

В тимчасово окупованому Криму росіяни продовжують посилювати репресії проти місцевого населення. До прикладу, нещодавно ми розповідали про незаконне затримання окупантами працівників залізниці за "співпрацю" з Україною.

Російські окупаційні сили також продовжують мілітаризацію півострова, розміщуючи нові військові об'єкти та техніку.

Зокрема, зафіксовано російську базу РЛС, яка відігравала важливу роль у контролі над повітряним простором над Чорним морем і координації військових операцій окупантів. Відомо, що ЗСУ її вже знищили.