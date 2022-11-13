Для новых репрессий. Оккупанты назначили своих "прокуроров" на захваченных территориях
Россияне не доверяют местным коллаборантам и назначили новых руководителей своих "прокуратур" на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Задача этих так называемых "прокуроров" - имитировать правосудие для оправдания новых более жестоких репрессий.
Так, новые "главные прокуроры" назначены на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей. В Донецкой области выполнять "прокурорские" обязанности остался Андрей Спивак, который и раньше возглавлял "прокуратуру" захваченного региона.
В Запорожской области "руководителем" репрессивного органа оккупантов назначили Кирилла Осипчука, который до этого работал в прокуратуре Ростовской области.
В Херсонской области "прокуратуру" возглавил Андрей Петров из Кировской области, а в Луганской области - Глеб Михайлов из Дагестана. Все "назначенцы" привезли с собой свои команды, которые и будут заниматься репрессиями против украинцев.
Это еще раз подтверждает, что россияне боятся даже местных коллаборантов и предателей и не доверяют им.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные совместно с коллаборантами захватили скважины Стрелкового газового месторождения в Геническом районе Херсонской области.
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