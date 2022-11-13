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Для новых репрессий. Оккупанты назначили своих "прокуроров" на захваченных территориях

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Украина, Воскресенье 13 ноября 2022 15:25
Для новых репрессий. Оккупанты назначили своих "прокуроров" на захваченных территориях Фото: оккупанты не доверяют местным приспешникам и завозят на оккупированные территории свои кадры (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Россияне не доверяют местным коллаборантам и назначили новых руководителей своих "прокуратур" на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Задача этих так называемых "прокуроров" - имитировать правосудие для оправдания новых более жестоких репрессий.

Так, новые "главные прокуроры" назначены на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей. В Донецкой области выполнять "прокурорские" обязанности остался Андрей Спивак, который и раньше возглавлял "прокуратуру" захваченного региона.

В Запорожской области "руководителем" репрессивного органа оккупантов назначили Кирилла Осипчука, который до этого работал в прокуратуре Ростовской области.

В Херсонской области "прокуратуру" возглавил Андрей Петров из Кировской области, а в Луганской области - Глеб Михайлов из Дагестана. Все "назначенцы" привезли с собой свои команды, которые и будут заниматься репрессиями против украинцев.

Это еще раз подтверждает, что россияне боятся даже местных коллаборантов и предателей и не доверяют им.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные совместно с коллаборантами захватили скважины Стрелкового газового месторождения в Геническом районе Херсонской области.

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