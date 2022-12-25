Россияне перебрасывают все больше сил в направлении Бердянска: подробности
Фото: российские военные (Getty Images)
Оккупанты продолжают перебрасывать большое количество военной техники в направлении Бердянска и Мариуполя. Также из России прибыли дополнительные подразделения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
Как пишет Андрющенко:
- большое количество техники зашло со стороны России и двинулось через Мангуш в направлении Бердянска и Мелитополя. Колонны частично доформировались в поселке Агробаза;
- часть техники и живой силы, которая базировалась в селе Урзуф, были переброшены на Мангуш и включены в состав колонн, которые были сформированы в Мариуполе и Агробазе;
- живая сила на грузовиках с прицепленными пушками малого калибра были перемещены из Урзуфа в сторону Бердянска;
"Дополнительные подразделения прибыли из России. Расселение произошло в районе так называемых "Каменских дач" под прикрытием большого количества гражданских граждан", - добавил советник городского головы Мариуполя.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Андрющенко уже рассказывал об аномально активном движении российской техники в Запорожскую область.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.