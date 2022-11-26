Россияне размещали своих военных в Снигиревской колонии (фото)
Россияне после захвата Снигиревки (Николаевская область) заняли территорию местной колонии. Осужденных оккупанты вывезли в Херсон, а на территории колонии разместили своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Николаевской областной прокуратуры.
"Во время оккупации Снигиревки военнослужащие страны - агрессора вывезли осужденных в Херсон и обустроились в здании исправительной колонии", - говорится в сообщении.
Уходя, оккупанты разграбили помещение государственного учреждения "Снигиревская исправительная колония № 5". Также они оставили ряд следов их пребывания. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.
Правоохранители ищут свидетелей и потерпевших от незаконных действий представителей РФ. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что правоохранители задержали трех жителей Баштанского района (Николаевская область), которые сотрудничали с оккупантами и получали за это фейковые "должности".
В четверг, 24 ноября, в Снигиревской общине (Николаевская область) работники ГСЧС подорвались на российских минах. В результате один спасатель погиб.
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