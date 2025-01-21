Оккупанты хотят продвинуться на юге. В Нацгвардии рассказали о ситуации вокруг Покровска

Российские оккупанты пытаются продвинуться на южных флангах в районе Покровска. Так они хотят взять под контроль логистические пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Нацгвардии Украины Руслана Музычука в эфире телемарафона.

"Мы видим попытки противника продвигаться по южным флангам Покровска с целью, в том числе, брать под контроль логистические пути и расширять серую зону", - рассказал Музычук.

Он уточнил, что враг привлекает для наступления пехотные группы, в которые входят от двух до десяти военнослужащих. Также россияне используют погодные условия.

Музычук рассказал, что на Покровском направлении за сутки Нацгвардия отбила восемь вражеских попыток наступления.

Также спикер обратил внимание, что россияне стали реже использовать бронетехнику. В основном они задействуют автомобильную технику и мотоциклы.