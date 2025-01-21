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Оккупанты хотят продвинуться на юге. В Нацгвардии рассказали о ситуации вокруг Покровска

Покровск, Вторник 21 января 2025 16:05
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Оккупанты хотят продвинуться на юге. В Нацгвардии рассказали о ситуации вокруг Покровска Иллюстративное фото: украинские воины отбивают атаки врага под Покровском (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты пытаются продвинуться на южных флангах в районе Покровска. Так они хотят взять под контроль логистические пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Нацгвардии Украины Руслана Музычука в эфире телемарафона.

"Мы видим попытки противника продвигаться по южным флангам Покровска с целью, в том числе, брать под контроль логистические пути и расширять серую зону", - рассказал Музычук.

Он уточнил, что враг привлекает для наступления пехотные группы, в которые входят от двух до десяти военнослужащих. Также россияне используют погодные условия.

Музычук рассказал, что на Покровском направлении за сутки Нацгвардия отбила восемь вражеских попыток наступления.

Также спикер обратил внимание, что россияне стали реже использовать бронетехнику. В основном они задействуют автомобильную технику и мотоциклы.

Атаки россиян под Покровском

Напомним, вчера, 20 января, вечером Генштаб ВСУ сообщал, что на Покровском направлении за сутки было зафиксировано более 70 вражеских штурмов.

При этом потери россиян составили 337 человек. Из них почти половина была ликвидирована.

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