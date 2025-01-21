Окупанти хочуть просунутися на півдні. У Нацгвардії розповіли про ситуацію навколо Покровська

Російські окупанти намагаються просунутися на південних флангах у районі Покровська. Так вони хочуть узяти під контроль логістичні шляхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Нацгвардії України Руслана Музичука в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо спроби противника просуватися по південних флангах Покровська з метою, зокрема, брати під контроль логістичні шляхи і розширювати сіру зону", - розповів Музичук.

Він уточнив, що ворог залучає для наступу піхотні групи, до яких входять від двох до десяти військовослужбовців. Також росіяни використовують погодні умови.

Музичук розповів, що на Покровському напрямку за добу Нацгвардія відбила вісім ворожих спроб наступу.

Також спікер звернув увагу, що росіяни стали рідше використовувати бронетехніку. Здебільшого вони задіюють автомобільну техніку і мотоцикли.