Оккупанты хотят "эвакуировать" музеи Крыма в РФ: Украина призывает к реакции

Оккупанты разработали "план эвакуации" археологических находок из драгоценных металлов из музеев, расположенных на оккупированной территории Крыма. Вывезти их планируют на территорию Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства культуры и информационной политики Украины.
"Такой массовый вывоз российскими оккупантами культурных ценностей с территории Украины будет соразмерен ограблению музеев во время Второй мировой войны и должен квалифицироваться соответственно. Действия РФ являются нарушением международного права", - говорится в сообщении.
В Минкульте напомнили, что в течение прошлого столетия россияне разными путями присвоили немало ценностей с территории Украины. А после аннексии Крыма "зачислили" коллекции крымских музеев в свой государственный музейный фонд.
Поэтому Украина обращается в ЮНЕСКО и другие организации со следующими требованиями:
Напомним, что россияне с начала октября увезли более 150 детей из Херсона.
Также оккупанты начали вывозить детей из Энергодара в Россию.
Ранее мелитопольский городской голова Иван Федоров заявил, что оккупанты собираются вывезти детей из Запорожской области в Россию.
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